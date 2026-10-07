Destra in allarme per presunti “guardiani” nei banchi: tensione e accuse di sorveglianza interna

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Roma, 7 ottobre 2026 — Nel centrodestra cresce il timore di infiltrazioni e di comportamenti volti a ostacolare i percorsi politici interni. In discussioni e riunioni interne sono emerse accuse di presenza di “guardiani e spie” tra i banchi parlamentari.
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Secondo quanto riportato, nel confronto tra esponenti della destra sono circolate formule durissime: nel dibattito interno si è parlato, tra l’altro, di “Fanno come i vietcong, non ti avvisano prima” e dell’affermazione “Mantovano ci controlla tutti”.
Tra i protagonisti citati nelle segnalazioni figura anche il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami.
La tensione si somma ad altri sviluppi politici: la premier ha fatto arrivare una lettera a Magi, attualmente in sciopero della fame, secondo le comunicazioni riportate.
La vicenda resta al centro delle interlocuzioni politiche interne al centrodestra, con timori di sgambetti e controlli che alimentano il dibattito tra parlamentari e dirigenti.