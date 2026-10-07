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Mar Nero, attacchi con droni al largo della Bulgaria: tre cargo colpiti e 15 persone disperse

Mar Nero, raid con droni al largo della Bulgaria: tre cargo colpiti da lunedì, equipaggio di 15 persone disperso. Un mercantile era diretto al porto di Ravenna.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Da lunedì il Mar Nero al largo della Bulgaria è stato teatro di raid compiuti con droni che hanno colpito tre navi mercantili. L’attacco ha provocato la dispersione di un equipaggio composto da 15 persone.

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Le imbarcazioni colpite sono tre cargo, secondo le informazioni disponibili. Tra i mercantili coinvolti c’è una nave che si dirigeva verso il porto di Ravenna.

Al momento non sono riportati altri dettagli sulle condizioni delle navi o sull’esito delle operazioni di ricerca e soccorso.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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