Mar Nero, attacchi con droni al largo della Bulgaria: tre cargo colpiti e 15 persone disperse

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Da lunedì il Mar Nero al largo della Bulgaria è stato teatro di raid compiuti con droni che hanno colpito tre navi mercantili. L’attacco ha provocato la dispersione di un equipaggio composto da 15 persone.
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Scopri come fare
Le imbarcazioni colpite sono tre cargo, secondo le informazioni disponibili. Tra i mercantili coinvolti c’è una nave che si dirigeva verso il porto di Ravenna.
Al momento non sono riportati altri dettagli sulle condizioni delle navi o sull’esito delle operazioni di ricerca e soccorso.