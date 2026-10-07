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Messi e Ronaldo, lo stesso giorno dell’addio: duemila parole contro 600 e toni opposti

Il 7 ottobre 2026 Messi e Cristiano Ronaldo hanno parlato dello stesso tema nello stesso giorno: due discorsi di circa 2.000 e 600 parole, con toni molto diversi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 7 ottobre 2026 Messi e Cristiano Ronaldo hanno affrontato pubblicamente il tema dell’addio nello stesso giorno, ma con approcci e lunghezze molto diversi. Secondo il resoconto firmato da Angelo Carotenuto per Reuters, i due interventi si sono contrapposti per durata e tono: circa duemila parole contro seicento, con uno dei due che è apparso vulnerabile e l’altro più rivendicativo.

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La coincidenza temporale ha evidenziato il contrasto tra i due campioni: da una parte un discorso esteso, dall’altra un intervento molto più sintetico. Il confronto è stato rappresentato così anche nell’osservazione sul tono: una maggiore fragilità percepita in un caso e un atteggiamento di rivendicazione nell’altro.

Il resoconto di Reuters, ripreso da Repubblica, mette in rilievo soltanto questi elementi essenziali — la data, la differenza di lunghezza e la netta divergenza nei registri usati dai due protagonisti — senza entrare in ulteriori dettagli o dichiarazioni.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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