Scontro tra bus Atvo e Audi Q8 a San Donà di Piave: illesi i 35 studenti a bordo

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Un autobus del servizio Atvo diretto a Jesolo è rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente stradale a San Donà di Piave, in località Chiesanuova, senza causare feriti tra gli studenti a bordo. L’impatto è avvenuto all’altezza di via Calle dell’Orso sulla corsa delle 14.10 partita dalla cittadella degli istituti.



Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, il bus stava uscendo da via Calle dell’Orso per svoltare a sinistra quando una Audi Q8 con targa tedesca è sopraggiunta. Per ragioni che dovranno essere chiarite dalla Polizia Locale, i due mezzi si sono urtati: l’Audi ha colpito la porta anteriore del bus, danneggiandola, e ha poi terminato la corsa contro il guard‑rail alla propria destra.

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A bordo del mezzo Atvo erano presenti circa 35 studenti che, fortunatamente, non hanno riportato lesioni. Il conducente dell’autobus ha invece riportato alcune contusioni ed è stato soccorso dall’auto medica intervenuta sul posto per le prime cure.



I Vigili del Fuoco di San Donà di Piave sono intervenuti per mettere in sicurezza la carreggiata e il veicolo coinvolto. Gli interventi dei pompieri hanno permesso di verificare l’integrità strutturale del bus e di rimuovere eventuali rischi per la circolazione; non sono state necessarie operazioni di estricazione o misure più complesse.



La Polizia Locale di San Donà ha eseguito i rilievi di rito per accertare dinamica e responsabilità. Gli agenti hanno raccolto indicazioni sul luogo dell’incidente e proceduto alla verifica dei veicoli coinvolti, compresa l’Audi Q8 con targa straniera, che presenta danni evidenti alla parte anteriore e al lato destro dopo l’urto con il guard‑rail.



Subito dopo l’impatto, per consentire la prosecuzione del servizio e il rientro degli studenti, alcuni dei ragazzi sono saliti su un secondo autobus Atvo che seguiva la corsa incidentata. In ogni caso, sul posto è stato fatto intervenire un altro autobus per la sostituzione e il proseguimento della tratta.



La corsa interessata aveva lasciato la cittadella degli istituti di San Donà alle 14.10 ed era diretta verso Jesolo, transitando per la frazione di Passarella. Il coinvolgimento del mezzo in un sinistro con un’auto straniera in un punto di viabilità locale ha richiesto la temporanea gestione del traffico per le operazioni di rilievo e per la messa in sicurezza dell’area.



Non risultano al momento segnalazioni di persone trasferite in ospedale. Gli operatori sanitari intervenuti hanno fornito assistenza all’autista e verificato le condizioni degli studenti a bordo prima della loro salita sul mezzo sostitutivo.



Le autorità competenti proseguiranno gli accertamenti per determinare esattamente le cause dell’incidente e la responsabilità dei conducenti. Sul luogo sono state raccolte dichiarazioni e rilevate le condizioni dei veicoli per la documentazione necessaria alle ulteriori fasi dell’indagine.