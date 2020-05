Venezia, Brugnaro: “Ci sono turisti, si riparte”

Venezia, Brugnaro: “Ci sono turisti, ripartiamo”. E’ un’invocazione di slancio ed entusiasmo del sindaco di Venezia oggi nel salotto del mondo.

“In Piazza San Marco ci sono veneti e turisti. Venezia, con le proprie forze, sta ripartendo con positività e ottimismo”.

Le parole del sindaco a Mara Venier in collegamento con ‘Domenica in’ su Rai Uno. “Dobbiamo imparare a convivere con il virus, ci vuole pazienza ma bisogna tornare a vivere – ha aggiunto affiancato da Arrigo Cipriani che ha annunciato la riapertura dell’Harry’s Bar per il primo di giugno -. Venite a vedere Venezia in questo periodo è un’occasione unica”.

Brugnaro, scherzosamente, ha parlato di Governo dopo che più volte ha chiesto di essere ascoltato: “se l’esecutivo non fa niente è meglio, se continua così ci sta ammazzando tutti, ci arrangiamo da soli, è meglio così noi in Veneto e a Venezia ci arrangiamo, gondolieri, ristoratori, comune sono pronti; i turisti arrivano”.

“Poi se per caso qualche buon cuore di ministro – ha aggiunto – si accorge che il trasporto pubblico per Coronavirus ha registrato un ‘buco’ da 110mln e che siamo in bolletta totale bene ma non chiediamo la carità, se nessuno si fa vivo ci arrangiamo lo stesso”.

“Bisogna riaprire le attività – ha concluso Brugnaro – con buon senso e intelligenza perché gli italiani sono persone per bene e bisogna avere fiducia in loro tenendo presente che a Venezia l’ambiente e gli abitanti con il loro lavoro e la loro dignità vengono prima di tutto”.

