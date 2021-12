Veneto chiude centri Ulss per il tampone ai no vax

Il Veneto si trova in una fase delicata della battaglia contro il Covid quindi deve razionalizzare le risorse, per questo ha deciso di chiudere i centri tampone Ulss ai no vax.

Si tratta di una vera e propria stretta in Veneto ai tamponi Covid che servono ai ‘pass temporanei’.

Stiamo parlando dei ‘tamponi non diagnostici’, ovvero dei test a pagamento nei Covid point delle Ulss che venivano richiesti soprattutto dai non vaccinati per avere i green pass ‘a tempo’, quelli con scadenza.

La nuova ondata del virus ( e quella dell’influenza stagionale), sta mettendo a dura prova strutture sanitarie ed ospedali ed il personale della sanità dev’essere concentrato soprattutto nella campagna vaccinale, per la terza dose.

Così, ad iniziare dall’Ulss Euganea di Padova – riferisce il ‘Corriere Veneto’ – nei Covid point pubblici è comparsa l’indicazione “Test riservato a chi ha sintomi”.

I tamponi potranno essere effettuati perciò solo dai pazienti “dubbi” perché sintomatici, o dai loro contatti, che ne hanno diritto gratuitamente.

Le prenotazioni dei tamponi a pagamento proseguiranno solo fino a soddisfare solo le persone che si erano messe in lista fino al 28 novembre scorso.

Decisione analoga, con la chiusura di circa metà dei centri tampone ai test a pagamento, anche per l‘Ulss Serenissima di Venezia, e dell’Ulss Scaligera di Verona, che a sua volta riserverà l’accesso ai tamponi ai cittadini che ne hanno diritto gratuitamente, non a pagamento in quanto ‘casi sospetti’.

Una modifica che recepisce le linee di azione indicate dalla Regione in questa nuova fase, con l’indicazione ai direttori sanitari di riorganizzare l’offerta di prestazioni addirittura “rivedendo i piani aziendali di recupero delle liste d’attesa” e concentrando l’impiego del personale nelle attività di contrasto alla pandemia.

La scelta della riduzione dei tamponi a pagamento ai no vax è chiaramente disposta dalle Usl per recuperare personale sanitario in un momento in cui chi è in prima linea combatte ormai da tempo e rincalzi non ce ne sono.

La scelta, inoltre, va proprio nella direzione indicata dal commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, che impone alle Regioni «di cogliere tutte le opportunità derivanti dall’impiego massivo delle risorse effettivamente impiegabili per il proseguimento della campagna vaccinale».

L’ “escamotage” del tampone per avere un Green Pass temporaneo è dunque giunto al termine?

Di certo restano aperti i centri privati e le farmacie ma va verificato nel tempo se riusciranno a reggere l’urto di tutte le prestazioni che venivano fatte in Ulss che ora vi si sommano. Tra quattro giorni, inoltre, sarà introdotta un’ulteriore stretta per cui potrà salire in autobus solo chi ha il ‘certificato verde’ e una prenotazione che ti dà il primo appuntamento dopo 3-4 giorni a causa delle molte richieste, per fare un’ipotesi, non è che serva più a tanto se hai bisogno di prendere i mezzi pubblici per andare a lavorare.

A Venezia dal 30 novembre non è più possibile sottoporsi al tampone a pagamento all’ex Giustinian, ad esempio. Continuano invece a funzionare regolarmente i centri riservati allo screening per i sintomatici e i loro contatti, segnalati dai medici.

Anche l’Usl Scaligera, da oggi, mette a disposizione i punti tampone solo «ai cittadini che ne hanno diritto gratuitamente» in quanto segnalati come ‘sospetti’.

La curva dei contagi, d’altra parte, non può che suggerire che questa partita va affrontata con tutte le armi disponibili.

In Veneto:

martedì 2.362 nuovi casi in 24 ore,

mercoledì 2.656 nuovi casi in 24 ore,

oggi, giovedì, 2.873 nuovi casi in 24 ore.