Di Battista operato a Cuba, rinviato il rientro in Italia previsto per oggi

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Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Cuba dopo essere stato nuovamente ricoverato. L’operazione ha reso necessario il rinvio del ritorno in Italia, inizialmente programmato per il 5 settembre 2026.
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La conferma del posticipo è arrivata dall’associazione Schierarsi, con una nota pubblicata sui social e rilanciata anche sui profili personali dello stesso Di Battista.
Nell’appello l’associazione ha chiesto di mantenere “la massima discrezione e prudenza” nella diffusione di notizie, in attesa di nuovi aggiornamenti.
Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’ex deputato né sulla natura dell’intervento cui è stato sottoposto.
Non si conosce, dunque, la nuova data in cui potrà essere trasferito in Italia.