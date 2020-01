Vendramin Corner, Liceo Artistico e Modigliani di Padova: esposizione su fragilità del territorio

Da qualche anno l’istituto Vendramin Corner (studenti di biotecnologie ambientali), il Liceo Artistico Statale di Venezia, il Liceo Artistico Modigliani di Padova hanno avviato percorsi di osservazione-studio di alcuni tratti fragili di territorio nella convinzione che la scuola possa essere laboratorio aperto su di esso e potenziale risorsa di trasformazione.

Da qui l’idea di condividere quanto ad oggi è stato possibile rilevare e comprendere attraverso un’esposizione. L’esposizione non è concepita come conclusione ma come momento di confronto essenziale a procedere e come opportunità di scambio di conoscenze che possano essere utili ad informare, sensibilizzare, contribuire alla tutela del territorio.

Tre sono gli sguardi lungo i quali si articola come le direzioni di approfondimento che nel tempo hanno attraversato i diversi tasselli di paesaggio.

Habitat: documentazione fotografica e descrizione delle specie vegetali che popolano il tratto di litorale a cura degli studenti dell’indirizzo biotecnologie ambientali dell’istituto Vendramin Corner realizzata sotto la guida dei docenti Davide Liberalato e Alice Ghinato con la collaborazione di Sonia Bernath naturalista; narrazione video sul paesaggio del tratto di litorale a cura del Liceo Artistico Statale di Venezia, realizzato grazie alla collaborazione della docente Susanna Fiori e di Margherita Boccali antropologa visuale; pubblicazione divulgativa sulle caratteristiche di pregio e sugli elementi di memoria di cui questo paesaggio è portatore.

Forme: elaborazioni pittoriche ispirate alle forme vegetali e alla memoria dell’area a cura degli studenti del Liceo Artistico Statale di Venezia realizzato sotto la guida del docente Ruggero D’Autilia; erbario a cura degli studenti dell’istituto Vendramin Corner.

Visioni: tavole progettuali relative a possibili interventi per agevolare la tutela e la valorizzazione del paesaggio del tratto di litorale a cura degli studenti del liceo artistico Modigliani di Padova.

Brevi riferimenti testuali e fotografici relativi al percorso di collaborazione alla cura di un’area verde-orto ad uso di persone anziane avviato nel 2018 a San Basilio grazie all’incontro e alla collaborazione tra Istituto Vendramin Corner e Istituzione Veneziana. Il percorso coinvolge studenti dell’indirizzo di biotecnologie ambientali e alcune classi dell’adiacente scuola primaria Zambelli sotto la guida delle insegnanti Lorenza Gisotti e Anna Prenassi.

L’area verde di proprietà dell’Istituzione è oggetto di un progetto di rigenerazione a base sociale denominato “DD-Social” che si propone di dare vita a luoghi di cooperazione, di inclusione e di cura di persone in condizione di fragilità. L’Istituto Vendramin Corner in accordo con gli indirizzi di studio sociale e ambientale che lo caratterizzano collabora da tempo con enti e contesti che operano negli ambiti dell’assistenza di persone in stato di disagio e della tutela del territorio.

In una visione della scuola come potenziale risorsa prosegue, insieme agli altri istituti scolastici, le direzioni di osservazione-analisi, cura del territorio avviate provando ad estenderle anche alla cura-costruzione di relazioni di prossimità e di possibili reti di mutuo supporto a partire dall’area di San Basilio dove ha sede. Presupposti che hanno portato all’incontro e allo scambio tra le due realtà e all’avvio di relazioni con altre realtà nella medesima area e in altre aree.

L’esposizione sarà visitabile dall’uno al sette febbraio la mattina e il pomeriggio con orario 10.00-13.00 15.30-18.30.

Gli studenti potranno accompagnare lungo la visita chiarendone o approfondendone alcuni aspetti.

Si ringraziano quanti in modo diverso contribuiscono alla costruzione e prosecuzione del percorso: l’associazione Spiazzi per aver accolto e agevolato la realizzazione dell’esposizione, l’associazione teatro invisibile che ha agevolato l’avvio di alcuni dei percorsi nelle diverse scuole, Legambiente e Istituzione Veneziana per la condivisione di alcune direzioni in atto, Alessandra Regini per la condivisione di materiali fotografici e video frutto del costante lavoro di osservazione-monitoraggio, Daborah Marin per il contributo professionale nella fase di allestimento.