Vasco Rossi in ospedale per intervento alla schiena

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Vasco Rossi è stato sottoposto a un intervento di decompressione lombare, operazione programmata che è andata a buon fine. Lo rende noto il suo staff, precisando che il rocker è già in piedi e che le dimissioni sono previste entro la fine della settimana.



L’assenza dai social del Komandante è durata poco. La breve pausa, spiegano i suoi collaboratori, è stata determinata dall’operazione, eseguita per alleviare un fastidioso mal di schiena che richiedeva un intervento chirurgico. Il cantante ha scelto di rassicurare subito i fan con un messaggio diretto, nel suo consueto tono ironico.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



La decompressione lombare è un intervento destinato a ridurre la pressione sulle strutture nervose della colonna vertebrale. In genere viene impiegata in presenza di condizioni come la stenosi spinale o un’ernia del disco che provocano dolore e limitazioni di movimento.

Si tratta di un’operazione frequentemente programmata e, nella maggior parte dei casi, consente un recupero rapido se non sono presenti complicazioni.



Lo staff ha definito l’intervento «perfettamente riuscito». Il periodo di degenza previsto è breve: Vasco Rossi dovrebbe lasciare la struttura ospedaliera entro pochi giorni. In seguito, dovrà osservare un periodo di convalescenza che, come ha detto lui stesso con una battuta, comporterà soprattutto qualche giorno di noia.



Il messaggio del cantautore ha un tono personale e informale. «Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza, la cosa più grave è che mi annoierò un po’», ha scritto Vasco Rossi.



Per i pazienti sottoposti a questo tipo di procedura, il recupero può includere fisioterapia e graduale ripresa delle attività quotidiane. La tempistica varia in base all’intervento specifico e alle condizioni cliniche individuali, ma le dimissioni entro pochi giorni sono coerenti con le pratiche mediche moderne per le decompressioni lombari programmate.



La notizia dell’operazione arriva senza dettagli ulteriori sul decorso clinico preoperatorio o su eventuali limitazioni future alle attività professionali del cantante. Anche per questo motivo lo staff ha limitato le comunicazioni agli aspetti essenziali: l’intervento era programmato, è riuscito e il recupero procede.



Vasco Rossi ha voluto rassicurare i fan personalmente, chiudendo il suo messaggio con la nota di umorismo che lo contraddistingue: «la cosa più grave è che mi annoierò un po’».