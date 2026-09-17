Dm Italia apre al Grifone di Bassano: nuovo drugstore con cosmetica naturale, prodotti bio e sconti inaugurali

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Giovedì 10 settembre il Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa inaugura una nuova insegna: apre al pubblico il negozio di dm Italia, catena internazionale di drugstore specializzata in prodotti per la cura della persona e della casa.



Il punto vendita si trova al piano terra, di fronte all’ingresso principale del centro commerciale. L’allestimento è pensato per essere luminoso e moderno: gli spazi sono suddivisi in settori dedicati alle varie categorie merceologiche, con scaffalature a misura d’uomo per facilitare l’acquisto.

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La proposta commerciale del negozio copre diverse famiglie di prodotti. I clienti troveranno cosmetici e prodotti di bellezza, una selezione di cosmesi naturale certificata e alimenti biologici. L’assortimento include anche articoli per l’infanzia, prodotti per la cura della casa e soluzioni per gli animali domestici.



Per accompagnare l’apertura, dm Italia applicherà una promozione inaugurale: dal 10 al 13 settembre sarà valido uno sconto del 15% sull’intera spesa. Saranno inoltre distribuiti omaggi fino a esaurimento scorte, misura che punta a incentivare le prime visite e far conoscere l’assortimento.



L’arrivo di dm rappresenta per il Grifone un ampliamento dell’offerta commerciale. Da tempo il centro lavora per attrarre insegne riconosciute a livello internazionale, con l’obiettivo di variare l’offerta e rispondere alle esigenze quotidiane dei visitatori.



Nicola Polico, amministratore delegato di SES Italy, ha definito l’ingresso del marchio come un elemento di rinnovamento per il centro. Ha sottolineato la volontà di proporre insegne in grado di coniugare qualità e innovazione, contribuendo al valore complessivo del territorio e alla vivacità del centro commerciale.



La scelta di collocare il negozio in prossimità dell’ingresso principale facilita l’accesso sia per chi si reca al centro per la spesa quotidiana sia per chi è in transito. Il layout a “quartieri” mira a rendere più rapida l’individuazione dei prodotti e a rendere l’esperienza d’acquisto più intuitiva.



Con questa apertura, il Grifone amplia dunque le possibilità di scelta per i propri visitatori.

L’inserimento di un drugstore come dm Italia rafforza il mix di insegne presenti nel centro e conferma l’impegno a offrire un’esperienza di acquisto sempre più completa e diversificata.