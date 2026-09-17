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Tragedia in Sudan: crollo di una miniera d’oro nel West Kordofan, almeno 60 morti

Crollo in una miniera d’oro a Nuhud, West Kordofan (Sudan): almeno 60 morti e decine di dispersi. Soccorsi in corso ma le ricerche sono rese difficili dalle condizioni locali.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Almeno 60 persone hanno perso la vita nel crollo di una miniera d’oro nella regione del West Kordofan, nel Sudan occidentale. L’incidente è avvenuto domenica in una zona remota e la notizia è stata resa nota oggi.

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Secondo fonti locali citate da Reuters, diverse persone risultano ancora disperse e potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Il sito dell’estrazione si trova nell’area di Nuhud, dove l’estrazione dell’oro è diffusa.

Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le difficili condizioni sul posto complicano la ricerca di eventuali superstiti. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul numero preciso dei dispersi né sulle cause del crollo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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