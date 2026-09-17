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Inflazione in ripresa: ad agosto l’Istat registra +3,3%, pesa l’aumento dei prezzi dell’energia

Istat: ad agosto inflazione al 3,3% dal 2,9% di luglio; +0,5% mensile. Pressano i prezzi dell’energia e dei carburanti (+17,1% annuo); inflazione di fondo 1,5%.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 16 settembre 2026 l’Istat ha confermato la stima preliminare: ad agosto l’inflazione annuale è salita al 3,3%, contro il 2,9% registrato a luglio.

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Su base mensile l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,5%.

La ripresa dell’inflazione è legata soprattutto all’accelerazione dei prezzi dell’energia, inclusi i carburanti, la cui dinamica risente anche dell’andamento del petrolio.

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I beni energetici segnano un aumento tendenziale del 17,1%.

Si tratta del livello d’inflazione più alto dall’ultimo picco di settembre 2023, quando l’indice aveva raggiunto il 5,3%.

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Parallelamente, l’inflazione di fondo è scesa fino all’1,5%.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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