Inflazione in ripresa: ad agosto l’Istat registra +3,3%, pesa l’aumento dei prezzi dell’energia

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Il 16 settembre 2026 l’Istat ha confermato la stima preliminare: ad agosto l’inflazione annuale è salita al 3,3%, contro il 2,9% registrato a luglio.
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Su base mensile l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,5%.
La ripresa dell’inflazione è legata soprattutto all’accelerazione dei prezzi dell’energia, inclusi i carburanti, la cui dinamica risente anche dell’andamento del petrolio.
I beni energetici segnano un aumento tendenziale del 17,1%.
Si tratta del livello d’inflazione più alto dall’ultimo picco di settembre 2023, quando l’indice aveva raggiunto il 5,3%.
Parallelamente, l’inflazione di fondo è scesa fino all’1,5%.