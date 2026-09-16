Mercati in rialzo in vista della Fed, petrolio in lieve calo

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16/09/2026 — Le principali piazze europee proseguono in rialzo a metà seduta mentre gli operatori guardano alla decisione della Federal Reserve, attesa oggi alle 20:00 ora italiana. Il petrolio registra un lieve arretramento e la tensione sui titoli di Stato si attenua.

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A Piazza Affari l’indice segna un guadagno dello 0,46% al giro di boa della giornata, risultando la più debole tra i mercati citati. Parigi avanza dello 0,2%.

Le probabilità attribuiscono ora al 92% un aumento dei tassi di 25 punti base, portando il livello dal 3,75% al 4%. Si tratterebbe del primo rialzo in tre anni.

Nel contesto europeo gli spread restano sostanzialmente stabili e i rendimenti dei titoli decennali mostrano un lieve calo.

A Milano l’attenzione degli investitori è puntata sui titoli bancari e sugli energetici, settori ritenuti sensibili alle notizie che arrivano dallo Stretto di Hormuz. Il petrolio scende marginalmente a 107,5 dollari al barile, mentre il gas è quotato a 81 euro.

L’indice degli energetici a Piazza Affari si mantiene poco sopra la parità nella seduta odierna, ma sul complesso dell’anno registra un rialzo del 40%.