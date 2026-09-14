Di Battista rientra dall’Avana: trasporto medico in tre tappe e ricovero al Policlinico Gemelli

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Alessandro Di Battista è tornato in Italia dopo il malore avuto a fine agosto a Cuba, dove si trovava per girare un reportage. L’ex parlamentare del M5S è stato operato all’Avana e successivamente trasferito in patria per ulteriori cure.

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Il trasferimento è avvenuto a bordo dell’aerombulanza Luxembourg Air Ambulance 407G, decollata venerdì pomeriggio dall’Avana. Il volo sanitario è durato circa 12 ore ed ha effettuato tre soste intermedie: alle Bahamas, a Gander in Canada e in Lussemburgo.

Contrariamente a ipotesi iniziali, i tracciamenti telematici segnalano un’altitudine di crociera standard, compresa tra i 10.000 e i 12.000 metri, e non un viaggio a bassa quota.

L’aeromobile è atterrato a Ciampino intorno alle 7.30 del mattino; da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove è ricoverato e sottoposto ad accertamenti e alle cure del caso.

L’Associazione Schierarsi, tramite i propri canali social, ha chiesto di mantenere la massima prudenza e discrezione nella diffusione di fotografie, video, notizie e informazioni relative alla situazione personale di Di Battista.

Il neurochirurgo Giulio Maira, pur dichiarando di non conoscere il quadro clinico, ha osservato che il superamento di un volo sanitario di circa 12 ore “è sicuramente un buon segnale”. Maira ha inoltre sottolineato l’importanza del riposo e della sorveglianza nelle prime 24 ore per valutare eventuali complicanze, in particolare di natura neurologica, in attesa del bollettino medico e delle valutazioni dei curanti.