Berrettini denuncia minacce di morte: messaggi inviati al fratello durante il Roland Garros, esposto all’ATP

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Matteo Berrettini ha reso pubblica la denuncia per gravi minacce ricevute dalla sua famiglia da parte di scommettitori online durante l’ultimo Roland Garros. I messaggi intimidatori sono arrivati direttamente sul telefono del fratello Jacopo e contenevano richieste di perdere le partite successive minacciando ritorsioni in caso di disobbedienza.

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La rivelazione è avvenuta a margine degli US Open. Berrettini e il suo entourage hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti e hanno fornito all’ATP i recapiti e i numeri dei presunti responsabili.

Oltre alla denuncia formale, il tennista ha espresso preoccupazione per i colleghi più giovani e meno esperti, chiedendo misure di tutela più efficaci nel circuito professionale. Ha proposto la creazione di una struttura di supporto e di un comitato per la sicurezza che possa proteggere gli atleti dall’aggressività legata al gioco d’azzardo e dal cyberbullismo.

La vicenda solleva interrogativi sul ruolo delle piattaforme di scommesse e sulla sicurezza dei giocatori nel contesto delle competizioni internazionali, temi sui quali Berrettini invita a un intervento coordinato delle istituzioni sportive.