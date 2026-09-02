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Berrettini denuncia minacce di morte: messaggi inviati al fratello durante il Roland Garros, esposto all’ATP

Matteo Berrettini ha reso noto che soggetti ignoti hanno inviato minacce di morte al fratello Jacopo durante il Roland Garros

Balzaimo redattore
a cura di: Balzaimo redattore
campo da tennis con racchetta (repertorio)

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Matteo Berrettini ha reso pubblica la denuncia per gravi minacce ricevute dalla sua famiglia da parte di scommettitori online durante l’ultimo Roland Garros. I messaggi intimidatori sono arrivati direttamente sul telefono del fratello Jacopo e contenevano richieste di perdere le partite successive minacciando ritorsioni in caso di disobbedienza.

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La rivelazione è avvenuta a margine degli US Open. Berrettini e il suo entourage hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti e hanno fornito all’ATP i recapiti e i numeri dei presunti responsabili.

Oltre alla denuncia formale, il tennista ha espresso preoccupazione per i colleghi più giovani e meno esperti, chiedendo misure di tutela più efficaci nel circuito professionale. Ha proposto la creazione di una struttura di supporto e di un comitato per la sicurezza che possa proteggere gli atleti dall’aggressività legata al gioco d’azzardo e dal cyberbullismo.

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La vicenda solleva interrogativi sul ruolo delle piattaforme di scommesse e sulla sicurezza dei giocatori nel contesto delle competizioni internazionali, temi sui quali Berrettini invita a un intervento coordinato delle istituzioni sportive.

( aggiornato il
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Giornalista professionista, pubblica con questo pseudonimo su La Voce di Venezia. redazione@lavocedivenezia.it
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