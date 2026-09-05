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Sinner lavora al recupero a Torino: segue gli US Open da spettatore e punta al rientro a fine settembre

Jannik Sinner continua il recupero dall’infortunio tra palestra, sabbia e piscina a Torino; salta gli US Open e punta al rientro a fine settembre, possibile Pechino.

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
Roland Garros, Sinner eliminato da Cerúndolo dopo un malore: cosa è successo e come è maturata la rimonta

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Jannik Sinner, numero 1 del mondo, prosegue il programma di recupero dall’infortunio e ha condiviso sui social un nuovo aggiornamento mentre segue da spettatore gli US Open.

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Il tennista non scende in campo dal 12 luglio, giorno della vittoria a Wimbledon. Negli ultimi giorni ha alternato sedute sulla sabbia, in piscina e in palestra, sfruttando anche le strutture della Continassa per il lavoro fisico.

Sinner ha commentato la sua assenza agli US Open con un breve messaggio: “Perdermi lo Us Open quest’anno è davvero dura. Mi mancano l’atmosfera, i fans, gli amici. Ma sto lavorando per tornare più forte di prima.”

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Nei prossimi giorni, probabilmente lunedì, lo staff medico e quello tecnico effettueranno un controllo per valutare se sia necessario prolungare ancora il periodo di lavoro a Torino prima di riprendere ad impugnare la racchetta.

L’obiettivo dichiarato resta il ritorno in campo nella parte finale di settembre; Pechino è indicato come possibile tappa per il rientro e la difesa del titolo. Il direttore del torneo cinese, Lars Graff, ha assicurato la presenza di Sinner, ma il via libera definitivo spetterà ai medici.

( aggiornato il
Lorenzo M.
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Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
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