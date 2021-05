Uomo fa il morto in acqua, spavento a Venezia questa mattina [video]

La scena, terribile, è quella purtroppo vista in altre occasioni in una città d’acqua come la nostra.

Il video che rimbalza moltiplicandosi velocissimo (quello visibile qui sotto) attraverso la rete, la mostra impietosamente.

La notizia si diffonde in pochi attimi attraverso i tam tam Whatsapp: “Avvistato corpo in acqua”.

I più temerari si lanciano in titoli improvvidi: “Uomo morto in acqua a Venezia” attraverso i social.

La scena si svolge davanti alla Stazione di Venezia e fortunatamente nella realtà è meno drammatica di quella che appare.

Non c’era un morto in acqua ma c’era “un uomo che faceva il morto in acqua”.

Precisiamo subito che la persona è viva e che comunque lo spavento provocato è stato tanto.

Il corpo dell’uomo galleggiava inerme davanti alla stazione ferroviaria.

I motoscafisti del Consiglio Regionale si sono prodigati recuperando quel corpo immobile che faceva presagire il peggio.

Invece l’uomo, un giovane di 27 anni, stava solo “facendo il morto”.

Era vivo: è stato quindi ripescato (operazione non facile per il peso per l’acqua e perché si era abbandonato “a peso morto”) e affidato alle cure dei sanitari.

Secondo quanto appreso sarebbe una persona già nota per avere problemi psichiatrici.

Questa volta si sarebbe buttato volontariamente nelle acque della laguna.

Il corpo galleggiava inerte lasciandosi trasportare dal moto ondoso e dalle onde delle barche di passaggio.

I soccorsi dei motoscafisti del Consiglio regionale del Veneto si sono subito attivati.

Con fatica l’uomo è stato ripescato mentre sul posto arrivava il Suem – 118 per prenderlo in consegna.

I video, intanto, viaggiavano di cellulare in cellulare mentre c’era chi scommetteva che avrebbe ritrovato le immagini nei tg della sera.

Il video dell’uomo ripescato che “faceva il morto” nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 12 maggio, nelle acque antistanti la stazione di Venezia, qui sotto.

