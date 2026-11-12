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Una pioniera in torre di controllo: Lucia Sabrina Papa, la prima allieva pilota non vedente

Lucia Sabrina Papa è la prima allieva pilota non vedente: la sua testimonianza raccolta da TGR Lazio (Galatina). Notizia riportata da Rai News il 12/11/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Lucia Sabrina Papa ha realizzato un traguardo che la porta tra le prime storie di rottura degli stereotipi nel mondo dell’aviazione: è la prima allieva pilota non vedente.

La sua testimonianza è stata raccolta e raccontata da TGR Lazio. Il servizio, collegato a Galatina, è stato trasmesso da Rai News il 12 novembre 2026.

Nel racconto, Lucia descrive la realizzazione del sogno di diventare pilota e la sua esperienza in torre di controllo, presentata come momento centrale della vicenda.

La vicenda è stata trattata nella sezione Società di Rai News, con un focus sulla testimonianza personale di Lucia Sabrina Papa e sul percorso che l’ha portata a intraprendere questa formazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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