Una pioniera in torre di controllo: Lucia Sabrina Papa, la prima allieva pilota non vedente

Lucia Sabrina Papa ha realizzato un traguardo che la porta tra le prime storie di rottura degli stereotipi nel mondo dell’aviazione: è la prima allieva pilota non vedente.

La sua testimonianza è stata raccolta e raccontata da TGR Lazio. Il servizio, collegato a Galatina, è stato trasmesso da Rai News il 12 novembre 2026.

Nel racconto, Lucia descrive la realizzazione del sogno di diventare pilota e la sua esperienza in torre di controllo, presentata come momento centrale della vicenda.

La vicenda è stata trattata nella sezione Società di Rai News, con un focus sulla testimonianza personale di Lucia Sabrina Papa e sul percorso che l’ha portata a intraprendere questa formazione.