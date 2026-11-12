Allagamenti a La Spezia, 150 mm d’acqua in meno di due ore: strade cittadine travolte

La Spezia, 12 novembre 2026 — Un’intensa ondata d’acqua ha colpito la città provocando allagamenti diffusi dopo il rapido accumulo di 150 mm di acqua in meno di due ore.

Le zone più colpite sono risultate viale Amendola, via Monfalcone, viale San Bartolomeo e viale Italia, dove la pioggia ha invaso strade e spazi pubblici.

La misura dell’acqua caduta, pari a 150 mm nel breve arco temporale segnalato, è alla base degli allagamenti che hanno interessato i quartieri indicati.

Le segnalazioni sono state raccolte e trasmesse dalle redazioni locali; non sono riportati altri dettagli oltre quelli sulle aree urbane invase.