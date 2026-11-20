Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non intende ricevere l’aiuto di Cina e Russia nelle questioni legate all’Iran, e ha accusato l’ex presidente Barack Obama di aver favorito l’avvicinamento fra le due potenze.

Nel corso delle dichiarazioni raccolte dall’inviato Paolo Mastrolilli (AFP), Trump ha inoltre minacciato Teheran: se dovesse impiegare una «bomba sporca», gli Stati Uniti la annienterebbero.

Sul fronte cinese, il presidente Xi ha messo in guardia contro i dazi e le guerre commerciali, sottolineando la necessità di una cooperazione tra i Paesi dell’Asia-Pacifico definita «aperta e integrata».

La notizia è stata pubblicata il 19 novembre 2026; aggiornamento alle 09:31.