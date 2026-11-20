Una imbarcazione con migranti a bordo si è ribaltata il 19 novembre 2026 a Lampedusa. La Guardia costiera è intervenuta e ha tratto in salvo cinquanta persone, ma una bambina di 6 anni risulta dispersa.

Tra i soccorsi ci sono dieci donne e tre minori, secondo i numeri forniti dalle autorità. Le operazioni di recupero hanno permesso di mettere in sicurezza la maggior parte degli occupanti dell’imbarcazione.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del ribaltamento né sulle condizioni degli salvati. Le ricerche proseguono per individuare la bambina di 6 anni e per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.