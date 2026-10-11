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Trump sospende l’offensiva contro l’Iran fino ai midterm; raffreddamento dei mercati energetici

Trump annuncia il rinvio dell’offensiva contro l’Iran fino ai midterm; la decisione raffredda i mercati e il Brent. Nidal Hasan sarà giustiziato il 3/12.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Donald Trump ha annunciato dalla Casa Bianca che l’offensiva contro l’Iran non sarà avviata prima delle elezioni di midterm. La decisione, resa nota il 10/10/2026, ha contribuito a raffreddare i mercati energetici e il prezzo del greggio Brent.

Pur posticipando l’azione militare, l’amministrazione mantiene intatte le sanzioni e la linea dura verso Teheran. Dal comunicato ufficiale è emersa la volontà di non variare la strategia sanzionatoria nel breve periodo.

In un altro annuncio di rilievo, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha fissato al 3 dicembre prossimo l’esecuzione per fucilazione di Nidal Hasan, autore della strage del 2009 alla base militare di Fort Hood. Hegseth ha inoltre reso noto che l’esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming.

Da New York, Marco Valerio Lo Prete

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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