Donald Trump avrebbe tentato per un anno di stabilire un contatto diretto con il leader nordcoreano Kim Jong Un, senza ottenere risposta. La ricostruzione è riportata dal Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza della vicenda.

Secondo il quotidiano, il tycoon ha prima utilizzato linee telefoniche e canali di comunicazione già in uso fra le due parti, senza esito. Non avendo riscontri, ha quindi scritto una lettera e la Casa Bianca ha organizzato la sua consegna.

Un gruppo ha atteso all’esterno della missione della Corea del Nord presso le Nazioni Unite a Manhattan e ha affidato la busta a un diplomatico di passaggio. In un incontro successivo alle Nazioni Unite, lo stesso diplomatico avrebbe gettato la busta ancora chiusa davanti a un rappresentante americano.

Sempre secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe provato a ottenere un incontro con Kim anche durante il suo ultimo viaggio in Asia, ma il leader nordcoreano avrebbe posto condizioni giudicate inaccettabili da Washington. Da parte dell’amministrazione americana un funzionario ha negato che siano stati messi in atto tentativi per organizzare un faccia a faccia.

Il quotidiano ricorda inoltre che dall’ultimo incontro diretto tra i due, nel 2019, l’arsenale nucleare della Corea del Nord sarebbe passato da una stima di 20-30 testate a circa 60. Nel frattempo Pyongyang ha sviluppato missili balistici intercontinentali in grado di raggiungere gli Stati Uniti; Kim punta ora al riconoscimento della Corea del Nord come potenza nucleare.