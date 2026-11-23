Giovedì 26 novembre, alle 20.30, la Sala Polivalente della Biblioteca Civica “G. Tronchin” di Maerne ospiterà l’ultima presentazione dell’anno della rassegna “Giovedì con l’Autore”: la scrittrice, poetessa e artista visiva veneziana Silvia Favaretto parlerà del suo libro Piccole serpi nere (Edizioni Abao Aqu).



Il volume prende forma da una tradizione orale femminile pashtun, descritta dall’autrice come segreta, e raccoglie componimenti di brevissima durata formale: i landai, distici che in questo contesto diventano strumenti di espressione collettiva.



Nelle pagine, i landai assumono una precisa tensione tematica: ribellione, sorellanza e rinascita sono indicati come i fili che attraversano la raccolta. Favaretto affianca alla parola scritta anche il gesto artistico: le poesie sono accompagnate da ricami su carta realizzati dall’autrice stessa.



La scelta di abbinare testi poetici e opere visive non è descritta come semplice ornamento, ma come parte integrante del progetto editoriale: i ricami dialogano con i distici, instaurando una relazione tra immagine e parola che disegna un percorso espressivo.



La presentazione sarà introdotta e moderata da Annalisa Busato, per l’associazione Amici della Biblioteca. L’incontro fa parte del calendario culturale della biblioteca di Maerne e rappresenta l’appuntamento conclusivo della rassegna annuale.



La Sala Polivalente, in Piazza IV Novembre 48, si prepara ad accogliere un pubblico interessato ai linguaggi ibridi tra parola e arti visive. L’appuntamento è pensato per favorire una lettura partecipata del libro e per mettere in luce il rapporto tra tradizione orale e pratiche artistiche contemporanee.



Il volume, edito da Abao Aqu, propone un formato conciso: i landai sono presentati in forma di distici, mantenendo la brevità che li caratterizza e concentrando in poche righe significati forti e diretti. L’autrice sceglie questa forma come via per restituire la voce delle donne a cui si ispira la raccolta.



Favaretto, attiva nei campi della scrittura, della poesia e dell’arte visiva, porta sul palco la duplice dimensione della sua ricerca: la parola poetica e l’intervento manuale sul supporto cartaceo. Le opere di ricamo che accompagneranno la presentazione sono state concepite come parte integrante del libro.



L’incontro non prevede biglietto: l’ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica “G. Tronchin” biblioteca@comune.martellago.ve.it.