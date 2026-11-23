«Mi tremano le gambe. Non mi pare possibile». Con queste parole Massimo Bossetti ha varcato i cancelli del carcere di Bollate dopo quasi dodici anni e mezzo di detenzione, per recarsi al lavoro fuori dall’istituto. Il 55enne, condannato all’ergastolo per l’uccisione di Yara Gambirasio, è stato ammesso a svolgere attività lavorativa esterna e da alcuni giorni esce ogni mattina per raggiungere un’azienda del Milanese.



A raccontare le prime ore fuori dal carcere è stato l’avvocato Claudio Salvagni, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno. Secondo il legale, la misura non sarebbe stata avanzata dallo stesso Bossetti: «È venuto tutto dal carcere», ha spiegato Salvagni illustrando come sia maturata la possibilità di lavoro esterno.



L’impiego riguarda una ditta specializzata in coibentazione termoacustica. Bossetti si reca sul posto al mattino e lavora fino a poco dopo mezzogiorno, per poi rientrare nell’istituto di pena. Si tratta di un’attività che, seppur a tempo parziale nella giornata, comporta l’uscita quotidiana dall’area carceraria.



All’uscita dal penitenziario ad attenderlo c’erano il legale e il figlio, Nicolas, che lo ha accompagnato in automobile fino al luogo di lavoro. Salvagni ha raccontato alcuni momenti di disorientamento che hanno segnato il primo giorno: Bossetti sarebbe rimasto sorpreso da tecnologie che non usava da anni, come l’autoradio che si è accesa in automatico.



«Ma come faccio a fermarloo?», sarebbe stata la domanda rivolta dall’uomo, mentre il contesto moderno gli risultava estraneo. Ancora più marcata la sorpresa quando gli è stato consegnato uno smartphone lasciatogli dal figlio. «E questo cos’è?», avrebbe domandato, ricevendo la risposta: «Non cercare i tasti, non esistono più».



Il racconto del legale restituisce l’immagine di un uomo che, dopo un lungo periodo in carcere, deve riadattarsi a gesti oggi considerati banali. «Pareva un uomo che torna nella civiltà dopo essere rimasto nella giungla per più di dodici anni», ha osservato Salvagni, sottolineando il contrasto tra la quotidianità dell’istituto penitenziario e le routine esterne.



Il nuovo orario di lavoro non interrompe tuttavia la strategia della difesa. Salvagni, insieme al collega Paolo Camporini, continua la battaglia per ottenere la revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva. I legali mantengono aperta la strada giudiziaria con la richiesta di nuovi accertamenti sui reperti del caso.



Sullo stesso fronte, lo scorso 5 ottobre il Tribunale di Bergamo ha respinto la domanda di nuovi esami sui materiali oggetto delle indagini.