La Difesa messicana ha reso noto che il capo narcotrafficante noto come “El Chapo Isidro” è stato trasferito a Città del Messico su un aereo militare dopo il suo arresto in Sinaloa.

Secondo quanto riferito, l’arresto è avvenuto venerdì 20 novembre. Le autorità hanno poi trasferito il detenuto nella capitale insieme a suo cugino, identificato come “Serafín”.

La Difesa ha diffuso immagini del trasferimento dei detenuti, che sono stati portati alla procura specializzata per le indagini e le procedure successive.

“El Chapo Isidro” figura tra i dieci ricercati dall’Fbi, ha ricordato l’agenzia di stampa Reuters nel riportare la notizia il 22 novembre 2026.