Quando si parla di protezione civile in laguna, il pensiero va subito all’acqua alta. I numeri del volontariato raccontano però una realtà diversa. Il rendiconto dell’ultimo anno di servizio reso pubblico dal gruppo comunale di Venezia Terraferma, quello tra settembre 2024 e agosto 2025, mostra che più della metà delle ore è andata ai grandi eventi e alla logistica, circa il 29% e il 26%, mentre gli interventi in emergenza pesano per l’11%. Quasi due terzi dei volontari ha più di 60 anni.

Dietro ogni grande evento c’è quindi un lavoro di organizzazione che il pubblico non vede, e che ha bisogno di punti fermi: dove ci si ritrova, dove si coordina, dove si presta una prima assistenza. Per un’associazione o un comitato che deve allestire una postazione all’aperto, un gazebo per l’assistenza si monta in meno di un minuto e senza attrezzi, e lascia il tempo a chi lavora di occuparsi di altro.

Il punto di appoggio di un grande evento

Chi presta assistenza a una manifestazione ha bisogno di poco, ma di quel poco in un posto preciso: un tavolo, il materiale in ordine, una zona al riparo dal sole o dalla pioggia dove ricevere chi chiede informazioni. Una postazione riconoscibile fa risparmiare molte domande a chi passa e molte spiegazioni a chi lavora.

Conta anche la fatica. Con un gruppo di volontari in larga parte over 60, e già carichi di ore di servizio, montare e smontare in fretta non è un dettaglio.

La logistica, la parte meno visibile

Circa un quarto delle ore di servizio, nel rendiconto citato, riguarda la logistica: materiali da spostare, attrezzature da organizzare, aree da predisporre prima che arrivi il pubblico. Un gazebo definisce uno spazio di lavoro coperto, utile per tenere in ordine ciò che serve durante la giornata. La struttura si chiude nella sua sacca e viaggia con il resto del materiale.

La stagione delle maree e il ruolo del coordinamento

La sera del 14 maggio 2026 il Mose è stato sollevato a tutte le bocche di porto, dopo quasi tre mesi dall’ultima attivazione. È un esempio di come oggi la città gestisca le maree: le barriere fanno il loro lavoro, ma il coordinamento sul territorio resta necessario.

Va detto con chiarezza che un gazebo non protegge dall’acqua alta e non va montato in aree allagate. Serve nei giorni in cui un evento si svolge su un fondo asciutto, come punto di appoggio per chi organizza.

Come si tiene fermo

Per i fondi in terra o erba, la struttura viene fornita con picchetti e corde. In una città dove spesso il fondo è pietra o pavimentazione e non si può picchettare, si usano i pesi a terra, un accessorio da acquistare a parte. Con il vento o il freddo si possono aggiungere teli laterali e mezze pareti, anch’essi venduti separatamente.

Un grande evento si ricorda per chi sale sul palco o taglia il traguardo, ma riesce grazie a chi, in silenzio, ha preparato ogni cosa.

Contenuto promozionale in collaborazione con Gazebo Ray Bot – Professional Tent S.r.l.