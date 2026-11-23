Mercoledì 25 novembre, alle 17.30, la sezione veneziana di Italia Nostra ospita la presentazione della ristampa anastatica 2026 del volumetto di don Clemente Bellucco Il villaggio marino delle Canossiane a Caroman. L’appuntamento si terrà negli spazi di Ca’ Bollani, a Cannaregio.



L’edizione ripubblicata, promossa dal Comitato Ambientalista Altro Lido (CAAL), recupera un testo uscito per la prima volta nel 1965 e ormai difficile da reperire. Oltre alla copia del manoscritto originale, la nuova stampa include una prefazione firmata da Leonardo Ciacci e Marco Zanetti.

Accanto alla prefazione, gli editori hanno inserito una cronologia aggiornata che elenca i principali avvenimenti collegati all’attuale progetto di nuove edificazioni. Il materiale vuole offrire un quadro documentale utile per chi segue le vicende legate a quell’area.



L’incontro è su invito. Organizzatori e promotori hanno previsto la possibilità di informazioni e prenotazioni via e‑mail e telefono; i recapiti indicati sono quelli della sezione veneziana di Italia Nostra.



All’evento interverranno rappresentanti e studiosi che hanno seguito la storia della colonia e le successive controversie urbanistiche. Tra i partecipanti figurano Federico Antinori, già responsabile dell’Oasi LIPU di Caroman per Italia Nostra; Alberto Brunelli, nipote del professor Alberto Graziani, fondatore della Colonia Marina; Leonardo Ciacci, del CAAL e docente di urbanistica in passato allo IUAV; e Francesco Vallerani, già docente di Geografia all’Università Ca’ Foscari e tra i primi cinque firmatari dell’appello di ricercatori ed esperti per fermare il progetto.



Il volumetto di don Clemente Bellucco prende per titolo il nome del luogo che racconta: il villaggio marino delle Canossiane a Caroman. La pubblicazione del 1965 è stata a lungo considerata introvabile; la ristampa anastatica del 2026 punta a renderla nuovamente disponibile, preservandone forma e contenuti originali.



Il ruolo del CAAL nella promozione dell’edizione sottolinea l’interesse dei gruppi ambientalisti per la conservazione della documentazione storica legata al territorio. Nel presentare il libro, gli organizzatori evidenziano l’importanza di mettere a disposizione materiali che possano favorire il dibattito pubblico sulle trasformazioni in corso.



L’appuntamento veneziano si svolgerà nella sede storica di Ca’ Bollani, in Cannaregio 5662. Per partecipare è necessario prenotare: informazioni e prenotazioni a venezia@italianostra.org