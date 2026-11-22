La vicenda di Electra arriva a una svolta nelle puntate di Beautiful in onda dal 23 al 28 novembre 2026 su Canale 5. Dopo mesi di persecuzioni la giovane trova in Will un intervento decisivo che mette fine a una minaccia imminente.

L’incubo raggiunge il culmine quando Remy tenta di trascinare via Electra: Will arriva in tempo, colpisce il ragazzo e blocca l’aggressione. Electra si rifugia tra le braccia del giovane, che le promette di starle accanto.

Di fronte a Will e a Bill, Electra ricostruisce i soprusi subiti e indica Remy come autore delle immagini manipolate che avevano distrutto la sua reputazione. Racconta che l’ossessione pericolosa è iniziata a Dallas e si è poi spostata a Los Angeles, dove il ragazzo l’ha aggredita. Anche Katie ammette di aver sbagliato a credere all’autenticità dei contenuti; Ivy le richiama i danni arrecati alla nipote.

Bill ottiene gli arresti domiciliari per Luna presso la propria abitazione, misura pensata per sottrarla agli attacchi delle altre detenute. La libertà è però subordinata a una regola ferrea: nessuno deve sapere che la ragazza si trova in casa. Quando Will arriva con Electra, Luna si ritrae nella sua stanza ma resta sulle scale ad ascoltare la conversazione di nascosto.

Sul fronte familiare, Taylor e Ridge attraversano un periodo sereno: la donna confida a Steffy di sentirsi sicura dei sentimenti dell’uomo e di non temere più il confronto con Brooke. Steffy si mostra entusiasta per l’unità dei genitori, mentre Taylor riconosce che la presenza di Brooke continua a complicare la situazione.

Le ambizioni dei Forrester di riacquisire il controllo della società incontrano invece nuovi ostacoli. Ridge riferisce a Eric che Justin ha incontrato ulteriori difficoltà nel tentativo di restituire l’azienda e che Carter rimarrà al comando. Padre e figlio non nascondono irritazione e accostano a Justin, Hope e Brooke la responsabilità di aver sottratto alla famiglia la guida della società.

Dove vedere gli episodi: le nuove puntate vanno in onda da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 alle 13.50 su Canale 5. Sono disponibili anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.