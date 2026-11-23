In Veneto oltre 140.000 famiglie — circa il 6,5% della popolazione regionale — si trovano già oggi in condizione di deprivazione energetica e rischiano di non riuscire a riscaldare adeguatamente la propria abitazione. È il quadro tracciato dal Centro Studi della Cgia di Mestre, che mette in luce un fenomeno in crescita mentre le bollette continuano a salire.



Secondo la Cgia, le famiglie venete coinvolte corrispondono a circa 315.000 persone. A livello nazionale, il disagio interessa invece 2,4 milioni di nuclei, pari al 9% delle famiglie italiane. Sono cifre che fotografano non solo l’impatto economico delle tariffe, ma anche le scelte obbligate di chi riduce i consumi per cercare di limitare il salasso.



Le bollette attuali risultano oltre il 20% più care rispetto a un anno fa. Questo aumento ha spinto molte famiglie a tagliare riscaldamento e consumi energetici, con il rischio concreto di vivere in abitazioni sotto la temperatura necessaria per il benessere e la salute. La Cgia segnala, inoltre, che le previsioni per il 2026 non lasciano intendere un rapido miglioramento della situazione.



Il rapporto mette in evidenza anche l’effetto economico complessivo sul territorio: per il 2024 la Cgia stima che i residenti veneti pagheranno quasi un miliardo di euro in più per luce e gas rispetto a periodi precedenti. Una voce di spesa che grava sui bilanci familiari e che può ridurre la capacità di spesa per altri beni essenziali.



La nozione di «deprivazione energetica» si riferisce alla difficoltà, per singoli o famiglie, di mantenere l’abitazione a una temperatura adeguata o di onorare regolarmente le bollette. Il fenomeno è stato sotto i riflettori negli ultimi anni, complice la forte volatilità dei prezzi energetici che ha colpito l’Europa e l’Italia in modo particolare.



Tra le cause che hanno portato agli aumenti dei costi energetici si segnalano le tensioni sui mercati internazionali e la riduzione di alcune forniture che hanno fatto crescere i prezzi del gas; fattori che hanno poi riflessi diretti sulle tariffe elettriche e sulle bollette delle famiglie. Costi più alti mettono sotto pressione soprattutto i nuclei a basso reddito, le famiglie numerose e gli anziani che vivono da soli.



Il peso crescente delle bollette rischia di ampliare le disuguaglianze sociali: oltre alla sofferenza economica immediata, la minore capacità di riscaldare le case incide sulla salute, sulle spese mediche e sul benessere complessivo, soprattutto nelle stagioni più fredde. Per questo motivo gli organismi che monitorano il fenomeno sollecitano politiche mirate di sostegno e interventi per migliorare l’efficienzaa energetica degli edifici.



I dati della Cgia portano anche un confronto con la realtà nazionale: l’analisi mette in evidenza come in Italia 2,4 milioni di famiglie siano in una condizione analoga, un segnale che la crisi delle bollette non è un problema confinato ma una questione con ricadute diffuse sul tessuto sociale.



Secondo la stessa Cgia, il caro bollette del 2026 difficilmente si attenuerà nell’immediato futuro. Già quest’anno la stima è che i residenti in Veneto per luce e gas spenderanno quasi 1 miliardo di euro in più.