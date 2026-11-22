I proprietari che non raccolgono le deiezioni dei cani o non provvedono a diluire con acqua l’urina lasciata su muri, portoni e arredi pubblici rischiano di pagare sanzioni fino a 300 euro se verrà approvato un emendamento che un deputato di Noi Moderati propone di inserire nella legge di Bilancio con una norma nazionale.



L’emendamento è stato presentato da Franco Tirelli e mira a uniformare su tutto il territorio gli obblighi per chi porta a passeggio un animale domestico. La proposta stabilisce che il proprietario debba sempre avere con sé gli strumenti necessari per rimuovere immediatamente gli escrementi solidi del cane.



Per le escrezioni liquide, la norma prevede l’obbligo di utilizzare acqua quando il cane sporca superfici esterne di edifici, ingressi, monumenti o arredi urbani. Le multe previste oscillano tra 100 e 300 euro, secondo quanto indicato nel testo dell’emendamento.



L’iniziativa trae spunto da regolamenti già varati in diversi Comuni italiani, dove in alcuni casi l’obbligo di “diluire” la pipì ha suscitato polemiche. A Pratola Peligna, in Abruzzo, un provvedimento simile è stato portato davanti al Tar da un’associazione animalista, che ne ha contestato alcuni aspetti procedurali e pratici.



Tra le criticità sollevate finora c’è la difficoltà di applicazione della regola. Per i proprietari di cani di taglia grande, ad esempio, sarebbe oneroso portare con sé quantità di acqua sufficienti a intervenire ogni volta che l’animale urina. Resta inoltre aperta la questione dell’efficacia del metodo: l’acqua può disperdere il liquido, ma non ha proprietà disinfettanti e non elimina completamente gli odori che possono attirare altri animali.



Se l’emendamento dovesse diventare legge, l’accertamento delle violazioni sarebbe compito della polizia locale. I proventi delle sanzioni rimarrebbero ai Comuni in cui vengono contestate le infrazioni e, secondo il testo proposto, dovrebbero essere destinati a servizi pubblici di pronto soccorso veterinario e a campagne di sensibilizzazione sulla responsabilità dei proprietari.



La proposta intende colmare la varietà di regolamenti comunali oggi esistenti: situazioni differenziate sul territorio producono infatti prassi non uniformi, con conseguente confusione per i cittadini. Con una norma nazionale, spiegano i proponenti, si otterrebbe un quadro giuridico unico, valido in tutta Italia.



La discussione parlamentare dovrà tuttavia ancora affrontare la prima verifica formale: l’emendamento deve superare l’esame di ammissibilità previsto per gli interventi sulla legge di Bilancio prima di poter essere calendarizzato per il dibattito e la votazione.