Francesca Fagnani, ospite di Domenica In il 22 novembre, ha puntato il dito contro i limiti che — a suo avviso — impongono gli uffici stampa durante le interviste, sostenendo che spesso finiscono per penalizzare le persone che vorrebbero tutelare. La conversazione con Mara Venier si è snodata tra riflessioni professionali e battute informali, fino ad accordi domestici per una cena dopo una partita.



Nel corso del dibattito, Fagnani ha spiegato che il rapporto tra giornalista e ufficio stampa è fatto di sostegno e, al tempo stesso, di attriti: «mettono troppi paletti», ha osservato, sottolineando come queste limitazioni possano frenare risposte genuine da parte degli ospiti. Secondo la conduttrice, davanti a una domanda scomoda l’intervistato dovrebbe essere lasciato libero di decidere quanto rivelare.



Venier ha raccontato di approcciare con cautela le domande, ma la collega ha ammesso che, nonostante i ripensamenti, spesso finisce per porre la domanda che le frulla in testa. È un equilibrio fragile: a volte si impone il fermo «non glielo chiedere», poi la curiosità vince. È poi il montaggio a restituire il peso delle scelte; Fagnani ha confidato che riguardando le interviste si pente soprattutto delle volte in cui non è riuscita a formulare la seconda domanda, quella che le sarebbe venuta ascoltando la risposta.



Dietro a ogni incontro, ha raccontato, c’è un lavoro minuzioso di preparazione. Di solito prepara tra le 85 e le 120 domande, che stampa e conserva in un’agendina ormai consumata. In studio poi ne usa molte meno, ma la conoscenza approfondita della storia dell’ospite le è utile quando la conversazione devia su binari inattesi.

Mara Venier, dalla poltrona dell’ospite, ha ironizzato sull’ordine esatto delle domande: «Te ce ne avevi 112», ha ricordato, richiamando la nota cartellina.



Non sono mancati riferimenti al suo programma Belve. Fagnani ha ripercorso il recente incontro con Francesco Totti, che apre la nuova edizione il 24 novembre insieme a Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. A suo dire Totti è stato «generosissimo», concedendole piena libertà di domanda e permettendole di affrontare anche passaggi complessi della sua vita. L’intervista con l’ex capitano della Roma figura tra quelle che le hanno dato maggior soddisfazione; ha raccontato anche il lato umano di Totti, definendolo capace di far ridere molto.



Al di là del palcoscenico professionale, l’appuntamento da Venier ha assunto toni più familiari. Le due hanno rievocato il quartiere in cui si incontravano spesso: Venier ha detto di averlo lasciato dopo 26 anni e di esserne rimasta con il rimpianto per le persone e i ritmi di allora. La conversazione è scivolata naturale sulle abitudini quotidiane, fino a decidere quando rivedersi a pranzo o a cena.



In chiusura di puntata è arrivato anche il saluto di Noemi, l’amica con cui Fagnani va allo stadio per seguire la Roma, e la promessa di una cena dopo una partita per vedere la nuova casa di Venier. Per accordarsi sul luogo bastano poche parole: per il resto, ha detto Mara, sarà lei a occuparsi della cucina.