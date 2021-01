TOTO’ AI TEMPI DEL COVID di Adriana Accarino

Oibò, dunque, veniamo a noi.

Diamo un’occhiata in giro, vediamo un po’ cosa c’è di nuovo, scrutiamo cosa accade in questo pazzo mondo.

Dunque, mi dica, la parola a lei Signora Terra.

Ma chi c’è qua? Chi è là? Ma cosa mi dice mai. Possibile?

Toh ! Guarda un po’, un Virus !

E già, zitto zitto è arrivato, COVID l’hanno chiamato, ha una bella corona, fosse per caso un galantuomo?

Conte, Marchese, Duca, Principe o Re, è vero appartnim a mort, non c’è titolo che tenga, ma il signor Covid mo’ adda’ aspttà !

Quisquille, bazzecole e pinzellaccheri… e no, in questo caso proprio no !

Veniamo con questa nostra a dirvi che il Covid è una cosa seria assai.

…Noio volevam, volevon savuar… per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?

Ma mi faccia il piacere !

Dove volete andare ? Ma non l’avete capito ancora ?

“A casa ! Mo’ a casa dovete restare”, avrebbe detto il mitico ed irriverente Totò.

Lui, il Principe della Risata e del Sorriso, sempre attuale anche in tempi di COVID 19, avrebbe sicuramente trovato il lato umoristico di questa tragica situazione.

Avrebbe pensato: oddio, desto o son sogno?

Quello di non uscire di casa è stato uno dei divieti imposti, insieme a tante altre regole nuove, da rispettare in questi ultimi mesi.

Un divieto che ci ha costretti a stare con noi stessi, permettendoci di capire i nostri limiti e facendoci scoprire e perfezionare le nostre capacità.

Un punto a favore del Covid, però, lo dobbiamo concedere, per sua colpa o per fortuna, abbiamo dovuto inventarci un linguaggio nuovo, o meglio ancora abbiamo dovuto riscoprirlo.

Avevamo perso la capacità di parlare e soprattutto di ascoltare, ora invece, abbiamo avuto tanto tempo per riassaporare questo piacere, soprattutto di farlo con i nostri figli, guardandoli negli occhi e tentare di capire le loro sofferenze e difficoltà.

Totò avrebbe detto che questo era il momento di ripartire dall’Umanità, di avvicinarci ai più poveri e bisognosi con gesti piccoli, gentili e indiscreti, proprio come faceva lui, che quando tornava a Napoli metteva 1000 lire sotto lo zerbino dei più poveri.

Questi, ed altri, sono i gesti che fanno grande l’Umanità delle persone.

E noi cominciamo proprio da lì, dalla nostra piccola famiglia, dal nostro focolaio, dai nostri bimbi che spesso dimentichiamo e lasciamo soli in un angolo con le loro incertezze e paure pensando che sappiano cavarsela da soli.

E invece no ! Sono piccoli, ancora.

Oggi viviamo in un mondo globalizzato incentrato sulla velocità di scambio, sullo sviluppo di macchine intelligenti e freddi robot, un mondo che ci vuole uguali, ma che inevitabilmente aumenterà le diversità sociali e il degrado ambientale.

E’ un mondo che corre verso il Futuro, ma ci stiamo dimenticando che i bambini hanno bisogno anche di altro.

Di un adulto che li ascolti e sappia stargli vicino, che gli indichi la strada e che sia per lui una lucina nella notte più buia, che gli doni la serenità che merita.

Stando a casa si è riscoperta quella parte di Umanità e di dolcezza dimenticata, accantonata per fare posto al superfluo, all’inutile, alla rabbia e al rancore.

Troppo volte presi dai nostri impegni non ci accorgiamo di quanto soffrono e il loro grido di aiuto è spesso silenzioso.

Ma se guardassimo attentamente ci accorgeremmo della loro sofferenza e udiremmo il loro dolore.

Ogni periodo della nostra vita arriva per insegnarci qualcosa.

Il Covid ci ha insegnato che possiamo respirare aria pulita, che i mari possono essere blu, che le persone possono aiutarsi e sentirsi vicine anche da lontano.

Ci ha insegnato che se non vogliamo più discutere per far sentire le nostre ragioni, dobbiamo allontanare ed evitare le persone difficili e se riusciamo a lasciare andare chi non vuole camminare con noi, abbiamo capito che niente è più importante della nostra tranquillità e pace mentale.

Niente è più importante che vivere in pace.

Un proverbio buddhista recita: “Alla fine solo tre cose contano: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te”.

Se il Covid, da un lato, ci ha fatto arrabbiare per i divieti subiti, dall’altro, ci ha incoraggiato a fare cose mai fatte, ad amare in modo diverso, ad avvicinarci a ciò che conta veramente di più: i nostri figli.









Ci ha consumato e nutriti, feriti e aiutati, e resta, senza dubbio alcuno, una parte della nostra esistenza.

Se abbiamo imparato anche una sola di queste cose dobbiamo essergli grati.

L’Umanità, l’Amore e l’Accoglienza prima di tutto.

“E’ in questo tempo vuoto, fermo, che riconoscerai chi è che ti fa il tempo pieno, è in questo non potere che comincerai finalmente a desiderare”.

Le emozioni più belle le viviamo con Noi, in NOI.

p.s. Totò avrebbe detto: mò non posso morire, ho un appuntamento.

