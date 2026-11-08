Attacco informatico al Brennero e a Smartbox, gli autori filorussi rivendicano: “Rubati dati sensibili”

Un attacco informatico attribuito a gruppi filorussi ha colpito i sistemi della società che gestisce il tunnel del Brennero e la piattaforma Smartbox. I responsabili hanno rivendicato il furto di “dati sensibili”, secondo quanto riportato.

La società del tunnel ha confermato di aver subito un’attività malevola sui propri sistemi, ma ha assicurato che i “lavori non sono a rischio”. Sul fronte di Smartbox è stata segnalata la sottrazione di informazioni, senza però fornire ulteriori dettagli pubblici.

La vicenda è emersa mentre a Europol si teneva un vertice delle polizie europee, incontro indicato come contesto istituzionale di confronto tra le forze dell’ordine dell’Unione.

Avs ha inoltre messo in evidenza un problema di quadro nazionale: l’ente ha dichiarato che il governo sta operando tagli alla cybersicurezza, sottolineando la criticità della protezione degli asset infrastrutturali digitali.

L’episodio riporta sotto i riflettori la vulnerabilità di servizi privati e infrastrutture strategiche di fronte a campagne informatiche riconducibili a attori filorussi. Le autorità competenti sono coinvolte nelle verifiche e nelle indagini in corso.