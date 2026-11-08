Allerta Ue sui falsi allarmi: ricostruita la catena che ha provocato il caos voli

L’Unione europea ha lanciato un allarme dopo una serie di falsi avvisi che hanno provocato il caos nei collegamenti aerei. Secondo quanto ricostruito dai servizi di intelligence, dietro gli episodi ci sarebbe una catena organizzativa articolata su più Paesi.

I servizi hanno individuato l’impiego di manodopera proveniente dall’Asia ex sovietica e dalla Bolivia e dalla Colombia, parte di un circuito utilizzato dai mandanti per mettere in atto gli allarmi falsi. Le autorità europee hanno inoltre segnalato l’uso, da parte di attori ritenuti legati alla Russia, di basi in Sudamerica come parte dell’operatività.

La ricostruzione è stata riferita dal corrispondente Claudio Tito il giorno 8 novembre 2026. L’allerta dell’Ue mette sotto osservazione i canali individuati dai servizi, senza che al momento siano stati resi noti ulteriori dettagli operativi o individuazioni formali di responsabilità.