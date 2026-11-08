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Keri Giles: la deterrenza resta lo strumento chiave contro la guerra ibrida di Mosca

L’esperta Keri Giles avverte che la deterrenza è la principale difesa contro la guerra ibrida di Mosca; gli avversari cercano di abituarci ai falsi allarmi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La deterrenza è il mezzo principale per contrastare la strategia di guerra ibrida messa in atto da Mosca. Lo sostiene l’esperta militare britannica Keri Giles, richiamando l’attenzione sul ruolo della prevenzione e della fermezza nelle politiche di difesa.

Giles mette in guardia sul metodo con cui vengono condotte queste operazioni: secondo l’esperta, gli autori delle minacce cercano di abituare l’opinione pubblica e le istituzioni ai falsi allarmi, in modo da rendere più efficace un attacco reale quando la vigilanza si sarà allentata. “Gli autori di tali minacce cercano di abituarci ai falsi allarmi in modo che quando abbassiamo la guardia arrivi l’attacco vero”, ha detto Giles.

L’analisi è riportata in un pezzo del corrispondente Antonello Guerrera pubblicato su Repubblica l’8 novembre 2026. Il richiamo alla deterrenza, spiega l’esperta, implica misure non soltanto militari ma anche politiche e informative per mantenere alta la capacità di risposta e non cedere alla normalizzazione dei falsi segnali.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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