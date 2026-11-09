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Wescott avverte: Trump non si placa e punta su uno staff di estremisti, inaccettabile la nomina del capo di gabinetto

Wescott, ex capo economista di Bill Clinton, sostiene che Trump non si arrende e si affida a uno staff di estremisti; commento pubblicato su Repubblica l’8/11/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’ex capo economista di Bill Clinton, Wescott, ha definito preoccupanti le ultime mosse di Donald Trump, sostenendo che l’ex presidente non intende mollare la presa e si sta affidando a figure di orientamento estremista all’interno del suo staff.

Secondo l’analisi pubblicata su Repubblica, Wescott ha indicato come particolarmente sorprendente la scelta del nuovo capo di gabinetto, definendola “la scelta più incredibile è il nuovo capo di gabinetto”. L’osservazione sottolinea la gravità, a suo avviso, delle decisioni che accompagnano la strategia politica dell’ex presidente.

L’articolo è firmato da Eugenio Occorsio e risale all’8 novembre 2026; la pubblicazione è datata alle 01:00 e ha una durata di lettura stimata in tre minuti. La versione audio è riservata agli abbonati premium di Repubblica.

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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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