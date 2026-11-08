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Serena alla vigilia di Inter-Como: elogio a Douvikas e appello per più cross su Pio

Aldo Serena, doppio ex di Inter e Como, in un’intervista alla vigilia del match di San Siro elogia Douvikas e chiede più cross per Pio.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Aldo Serena, doppio ex di Inter e Como, è intervenuto in un’intervista alla vigilia della partita in programma a San Siro.

Parlando con il giornalista Franco Vanni, Serena ha sottolineato la lucidità dell’attaccante avversario nell’area di rigore, pronunciando in particolare la frase: “Douvikas sempre lucido in area”.

L’ex centravanti ha inoltre richiamato l’attenzione su Pio, affermando che meriterebbe un maggior numero di cross per esprimere al meglio le sue qualità.

L’intervista è stata pubblicata l’8 novembre 2026 alle 01:00; l’ascolto è riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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