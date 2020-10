Tom Cruise ferma le riprese a Venezia: colpa di un positivo? [video]

Video a fine articolo: Tom Cruise incontra i fan a Venezia durante riprese dell’ultimo ‘Mission Impossible’.

Tom Cruise, ovvero l’agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force), non è stato fermato dal Sindacato dei cattivi o da un alleato corrotto come si è visto nei suoi film, bensì, nella vita reale, potrebbe essere stato fermato dal coronavirus. L’attore e la produzione avrebbero preso la decisione di uno stop per motivi cautelativi dopo aver appreso la notizia di un contagio che avrebbe colpito una persona della troupe.

Tom Cruise è a Venezia per girare il settimo (e scene dell’ottavo) film della saga dopo le spericolate scene riprese per le vie di Roma (l’attore non usa stunt-man). E’ arrivato in ottima forma nella nostra città, infatti aveva già mostrato le sue doti acrobatiche saltando da barche in corsa, ma ora la produzione del film è stata fermata dopo un paio di giorni di lavoro tra calli e campielli a quanto pare per un sospetto caso di positività al virus che riguarderebbe la produzione.





Quello che è certo è che il set allestito in Campo San Giacomo questa mattina è rimasto chiuso per il secondo giorno consecutivo (vedi foto sopra) ufficialmente per: “Precauzione, cioè per prevenire assembramenti come quelli che si stavano verificando a causa delle persone che volevano vedere l’attore”.

La notizia dello stop è stata – in qualche modo – confermata dall’ANSA questa mattina che scrive: “Bloccate a Venezia riprese Mission Impossible con Tom Cruise. Smantellato set e cancellate prove riprese festa Palazzo Ducale”.

“VENEZIA, 23 OTT – Sono state improvvisamente bloccate a Venezia le riprese di ‘Lybra’, settimo episodio della saga di Mission Impossible con Tom Cruise. La troupe, che girava in laguna da tre giorni, ha smantellato il set che era stato creato nei pressi di Campo San Giacomo dell’Orio. Cancellate, al momento, anche le prove delle comparse a Palazzo Franchetti della festa che, da copione, verrà girata agli inizi di novembre a Palazzo Ducale. (ANSA).

E pensare che Tom Cruise fino a tutto mercoledì ha fatto il possibile per rendere felici i suoi fans nel pieno rispetto della sicurezza, salutandoli durante le pause o a fine riprese, non negandosi mai per una parola o per un selfie soprattutto con i bambini ma sempre a debita distanza.





Tutti con il fiato sospeso ora, in attesa di ulteriori notizie o di comunicazioni ufficiali della produzione. (Warner).

Video di Tom Cruise che saluta i fan qui sotto.