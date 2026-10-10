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The Voice Senior riparte su Rai1: Mannoia esordisce in giuria tra le lacrime, prime squadre formate

The Voice Senior 2026 debutta su Rai1 con la settima edizione: Antonella Clerici conduce, Fiorella Mannoia esordisce in giuria in lacrime. Prime Blind Auditions concluse.

Marie Jolie
a cura di: Marie Jolie

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Il 10 ottobre 2026 è andata in onda la prima puntata della settima edizione di The Voice Senior su Rai1. Alla conduzione è confermata Antonella Clerici; la novità in giuria è l’ingresso di Fiorella Mannoia, che prende il posto di Loredana Bertè ed esordisce tra le lacrime.

I coach riconfermati sono Arisa, il duo formato da Clementino e Rocco Hunt, e Nek. Le prime quattro puntate del programma sono dedicate alle Blind Auditions: i coach restano seduti di spalle e valutano i concorrenti esclusivamente sulla base della voce.

La serata ha offerto alcuni momenti evidenti. Il duetto Nek–Renga ha eseguito alcuni dei loro successi, suscitando forti emozioni. Giulia Maglione ha proposto “Cumm’è” in omaggio alla grande musica napoletana. Un’altra performance segnalata è stata quella di Toscano con “Dedicato” di Loredana Bertè; nel materiale di riferimento il nome del cantante compare sia come Laura Toscano sia come Luisa Toscano.

Al termine della prima tornata di Blind Auditions sono state annunciate le squadre così formate:
– Team Arisa: Clizia Aloisi
– Team Mannoia: Natalino Colacci, Annamaria Dilevrano, Sabrina Brodosi
– Team Nek: Paolo Falchi
– Team Hunt-Clementino: Pasqualino Mongo, Giulia Maglione, Luisa (o Laura) Toscano

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