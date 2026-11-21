Il 19 novembre 2026 torna in palinsesto Tg3 Fuori Tg, il rotocalco del Tg3 che propone ogni giorno spazi di approfondimento su temi di attualità e costume. La puntata si concentra sui consueti filoni informativi del programma, con ospiti in studio e collegamenti esterni.

Il programma è presentato come una rubrica quotidiana con sezioni dedicate ai consumatori, alla salute dell’agricoltura, al costume, all’economia, al mondo femminile e alla cultura. L’offerta editoriale si sviluppa inoltre nelle varie aree tematiche segnalate: ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo.

Secondo la scheda di programmazione, la trasmissione è curata da Chiara Rossotto. La redazione indica inoltre Mariella Venditti come responsabile della cura, mentre la conduzione è affidata a Maria Rosaria De Medici.

Tg3 Fuori Tg va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 12:25 alle 12:45, proponendo approfondimenti e collegamenti per contestualizzare i temi trattati nella fascia di mezzogiorno del Tg3.