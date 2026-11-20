È morto Piero Vigorelli. La notizia, pubblicata il 19 novembre 2026, segnala la perdita nel mondo del giornalismo televisivo.
Vigorelli era ideatore e conduttore di Detto tra noi, programma trasmesso sulle reti Rai. Il format introdusse la cronaca nera in una nuova fascia della programmazione televisiva nazionale.
La trasmissione si caratterizzava per collegamenti in diretta, l’impiego di inviati e la raccolta di testimonianze. Nel concepire il programma, si ispirò anche a format televisivi americani.
La scomparsa arriva mentre resta traccia del contributo di Vigorelli all’evoluzione della copertura televisiva della cronaca giudiziaria e nera.