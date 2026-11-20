L’ex campione di pugilato Jorge Linares è stato trattenuto dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dal 15 novembre e si trova nel centro di detenzione di El Paso in attesa dei procedimenti di rimpatrio.

La vicenda è emersa lo stesso 15 novembre, quando Linares ha pubblicato su X di essere trattenuto in Texas, definendo la situazione “una follia”. Da allora non ha più postato sul suo profilo. Secondo l’ICE, l’atleta è stato fermato quel giorno all’aeroporto internazionale di El Paso da agenti della Border Patrol e funzionari dell’agenzia, come ha riferito la portavoce Leticia Zamarripa.

L’agenzia sostiene inoltre che Linares sarebbe entrato negli Stati Uniti il 26 ottobre 2023 con un’autorizzazione di soggiorno temporaneo e che sarebbe rimasto oltre il termine previsto. L’ICE ha precisato che l’ex pugile “rimarrà in custodia” in attesa della procedura di allontanamento.

Lo studio legale Wilner & O’Reilly, che assiste Linares, ha contestato la ricostruzione dell’agenzia: secondo gli avvocati l’ex campione si troverebbe regolarmente negli Stati Uniti e avrebbe collaborato con le autorità. Il legale ha dichiarato che lo studio sta lavorando con l’ICE e il Dipartimento della Sicurezza interna per risolvere la vicenda, evidenziando però che le pratiche di immigrazione seguono iter prestabiliti e non si chiudono immediatamente.

La detenzione ha ricevuto conferma anche da Gilberto Mendoza, presidente della World Boxing Association, che ha detto di restare in contatto con la famiglia del pugile e di sostenere il campione: “Tieni duro, Jorge”.

Linares, venezuelano nato a Barinas, ha chiuso la carriera da professionista nell’ottobre 2023 dopo il ko subito a Liverpool contro l’inglese Jack Catterall, una sconfitta avvenuta cinque giorni prima dell’ultimo ingresso negli Stati Uniti indicato dall’ICE. Debuttò tra i professionisti nel 2002 in Giappone a 17 anni e disputò 18 delle prime 23 sfide nel Paese asiatico. Il primo titolo mondiale lo conquistò nel 2007 nella categoria dei piuma, nel suo debutto negli Stati Uniti; in seguito vinse titoli nei superpiuma e, tra il 2014 e il 2018, le cinture WBA e WBC dei pesi leggeri.

Il momento più noto della sua carriera rimane l’incontro di New York del maggio 2018 contro Vasiliy Lomachenko, quando Linares mise al tappeto l’ucraino nel sesto round prima di arrendersi al decimo per un colpo al corpo. Soprannominato “El Niño de Oro” e residente tra Las Vegas e Miami, ha concluso la carriera dopo 21 anni con 47 vittorie (29 per ko) e nove sconfitte.