La rubrica Tg2 Italia Europa andata in onda il 19 novembre 2026 alle 10:00 ha presentato una scaletta di attualità nazionale e internazionale curata dalla redazione del Tg2.

Tra i temi segnalati per l’edizione figurano la morte di Corrado Augias e il trilaterale di Shenzhen. In prima pagina sono stati inoltre inseriti la guerra in Ucraina e gli allarmi bomba.

La crisi del clima e appuntamenti sportivi occupano anch’essi la scaletta: si citano la crisi climatica, le Atp Finals 2026 e il Tembaine Desert Rally.

La rubrica è firmata dalla redazione del Tg2; la direzione è affidata ad Antonio Preziosi, con Alfonso Samengo come vicedirettore.