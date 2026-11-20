La scomparsa di Corrado Augias richiama all’attenzione i ricordi che il giornalista aveva raccolto nel libro “La vita s’impara”. Nel volume Augias ripercorre la propria esistenza intrecciando memorie personali, passioni e riflessioni.

Tra i capitoli più intensi emergono l’infanzia, segnata dalla guerra, e gli anni trascorsi in Rai. Il racconto procede poi fino alla nascita del quotidiano La Repubblica, toccando esperienze professionali e tratti di vita privata che hanno segnato il suo percorso.

Il testo restituisce una biografia intima più che una cronologia fatta di eventi: pagine in cui ricordi e considerazioni si alternano per delineare il profilo umano e culturale del giornalista.

L’articolo è stato pubblicato su RaiNews il 19/11/2026.