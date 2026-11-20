Piero Vigorelli è morto nella serata di martedì 18 novembre all’età di 82 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia sui social, che ha riferito come la scomparsa sia avvenuta lontano dalla sua amata Ponza.

Nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, era figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli. La sua carriera giornalistica inizia con un lungo periodo al Messaggero: nel 1974 entra in redazione e vi resta per quindici anni occupandosi di cronaca, politica e affari internazionali.

Dopo l’esperienza sulla carta stampata approda alla Rai, dove è autore e conduttore di “Detto tra noi – La cronaca in diretta”, programma incentrato sull’attualità e i fatti di cronaca. Tra il 1994 e il 1996 dirige la Testata giornalistica regionale (Tgr), introducendo nuove rubriche di respiro nazionale ed europeo e sperimentando il primo sito di informazione regionale.

Nel 1997 passa a Mediaset con incarichi a Videonews e al Tg5. Nel suo percorso televisivo figura anche la direzione di Verissimo e la conduzione del programma Miracoli su Rete 4.

Legatissimo a Ponza, nel 2012 Vigorelli sceglie l’isola come luogo di impegno pubblico ed è eletto sindaco, carica che ricopre fino al 2017, affiancando all’attività giornalistica un’esperienza nelle istituzioni locali.

La Rai ha espresso cordoglio in una nota firmata dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi, dal Cda e dall’azienda, ricordando il suo “appassionato impegno giornalistico” e il ruolo innovativo dato a programmi e alla Tgr. L’amministrazione comunale di Ponza, in un messaggio firmato dal sindaco Francesco Ambrosino, ha sottolineato il contributo offerto alla comunità, il carattere determinato e lo spirito intraprendente di Vigorelli, ricordando il suo profondo legame con l’isola e salutandolo con un messaggio di affetto: “Ciao Piero, che il mare della tua amata Ponza ti accompagni per sempre”.