Con l’avvicinarsi del picco stagionale dell’influenza, i cardiologi ospedalieri dell’Anmco hanno rilanciato un appello urgente: i pazienti con malattie cardiovascolari devono vaccinarsi. L’allarme è stato reso pubblico il 19 novembre 2026, dopo evidenze cliniche che mettono in luce rischi rilevanti per il cuore legati all’infezione influenzale.

Secondo i dati citati dai cardiologi, nella settimana successiva all’influenza il rischio di infarto miocardico acuto può aumentare fino a sei volte. Negli anziani si registra un raddoppio del rischio di eventi cardiovascolari acuti anche in presenza di forme influenzali lievi; per gli adulti ricoverati per influenza il rischio di eventi cardiaci acuti cresce del 12%, con un impatto significativo sulla mortalità.

Furio Colivicchi, presidente di Hcf Fondazione Anmco per il Tuo cuore Ets e direttore dell’Uoc di cardiologia clinica e riabilitativa dell’ospedale San Filippo Neri di Roma, ha definito la vaccinazione antinfluenzale un pilastro imprescindibile della prevenzione cardiovascolare, paragonandola all’importanza delle terapie farmacologiche quotidiane.

Massimo Grimaldi, presidente dell’Anmco, ha spiegato i meccanismi che rendono pericolosa l’influenza per il sistema circolatorio: lo stato infiammatorio indotto dall’infezione genera un sovraccarico che aumenta la frequenza cardiaca, altera la pressione e favorisce la destabilizzazione delle placche aterosclerotiche con conseguente formazione di trombi. Questi fenomeni incrementano non solo il rischio di infarto, ma anche quello di ictus, aritmie e gravi riacutizzazioni dello scompenso cardiaco.

I cardiologi sottolineano che la vaccinazione riduce in modo significativo il rischio di ospedalizzazioni, infarti e mortalità. Il profilo di sicurezza del vaccino viene definito molto favorevole: gli effetti collaterali, se presenti, sono per lo più lievi e transitori. Inoltre la profilassi non interferisce con le terapie cardiologiche quotidiane, che non devono essere sospese.

La campagna per il vaccino antinfluenzale 2026 è partita il 12 ottobre 2026. I medici ricordano che la profilassi è gratuita e raccomandata a tutti i soggetti a rischio: è disponibile presso gli studi dei medici di medicina generale, i centri vaccinali delle Asl e le farmacie aderenti. I dati di sorveglianza citati indicano inoltre che, al 17 novembre 2026, sono già 1.700.000 le persone colpite dalla (para)influenza, motivo in più — secondo gli specialisti — per procedere quanto prima con la vaccinazione.