È scomparso Corrado Augias, figura di primo piano del giornalismo e della divulgazione culturale italiana. Aveva 91 anni. La notizia della morte, resa nota il 19 novembre 2026, ha suscitato cordoglio nel mondo dei media, delle istituzioni e della cultura.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, trascorse l’infanzia in Libia seguendo il padre, ufficiale della Regia Aeronautica. Dopo gli esordi nel giornalismo culturale e nel teatro, negli anni Sessanta fu vicino all’avanguardia romana e al Teatro dei 101; alcuni suoi testi furono messi in scena da Gigi Proietti.

Augias ha lavorato per quotidiani e settimanali, firmando anche corrispondenze da Parigi e New York per la Rai. Tra il 2001 e il 2021 ha curato la rubrica delle lettere su La Repubblica; ha collaborato con L’Espresso e Panorama. Fu inoltre eurodeputato dal 1994 al 1999.

In televisione è diventato noto con programmi come Telefono Giallo e Babele; ha curato rubriche e trasmissioni tra cui Quante Storie, Città segrete e La gioia della musica con l’Orchestra Rai. Negli ultimi anni ha condotto La Torre di Babele su La7, programma che ha seguito dal 2023 fino agli ultimi giorni.

Autore prolifico, ha firmato romanzi gialli come Quel treno da Vienna e saggi sulla storia delle religioni, tra cui Inchiesta su Gesù e I segreti del Vaticano. Negli ultimi anni ha alternato memoria personale e riflessione culturale; nel 2024 ha pubblicato La vita s’impara e nel 2025 La musica per me.

Sul piano civile e personale, Augias si è dichiarato ateo, vicino alle battaglie dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni e favorevole all’eutanasia.

Tra le prime reazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha definito, in una dichiarazione, “un giornalista libero”. La Rai, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, il Cda e l’intera azienda, ha ricordato Augias come uno dei volti simbolo dell’emittente, esprimendo vicinanza alla famiglia, tra cui la figlia Natalia, giornalista del Tg1.

Il Senato ha tributato alla sua memoria un applauso e un minuto di silenzio. Numerosi i messaggi da colleghi e istituzioni: la senatrice Raffaella Paita lo ha definito “una figura eccezionale del giornalismo italiano”; Luca Zaia lo ha ricordato come “un autentico gentleman della televisione italiana”. Aldo Cazzullo, il presidente della Toscana Eugenio Giani, padre Antonio Spadaro e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis hanno espresso il loro cordoglio, con la società sportiva che lo ha definito “leggendario testimone del tempo”.

La camera ardente sarà allestita sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. L’ultimo saluto sarà possibile dalle ore 10 alle ore 18; l’ingresso per il pubblico avverrà dalla scalinata del Vignola.