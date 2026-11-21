È morto oggi, a 91 anni, Corrado Augias: giornalista, scrittore e autore televisivo la cui voce è rimasta legata soprattutto al programma Telefono giallo. Andato in onda per la prima volta su Rai3 nell’autunno del 1987, il programma esordì con la prima puntata il 29 settembre e segnò una svolta nella trattazione televisiva della cronaca nera e giudiziaria.

Il progetto prese forma sotto la direzione di rete di Angelo Guglielmi, che in quegli anni trasformò Rai3 in un laboratorio di nuovi programmi come Blob, Samarcanda, Un giorno in pretura e Chi l’ha visto?. Telefono giallo non puntava tanto alla formula dello spettacolo quanto al lavoro sulle carte d’inchiesta: atti, verbali di polizia, interrogatori, sentenze e deposizioni costituivano la base delle puntate, con una linea diretta che favoriva il contributo di testimoni e spettatori.

Accanto ad Augias parteciparono figure come Donatella Raffai — fra le ideatrici e poi volto di Chi l’ha visto? — e il cronista Andrea Purgatori, cui Augias riconosceva grande capacità davanti alla telecamera. Il programma ottenne un forte seguito: nella stagione 1989 raggiunse uno dei picchi di ascolto della storia di Rai3, nel periodo definito della “tv utile”.

Negli anni Telefono giallo affrontò alcuni dei casi più discussi nella storia repubblicana: le sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, il Mostro di Firenze, gli omicidi di Pecorelli e Calvi, i casi Sindona e Argo 16, il dirottamento dell’Achille Lauro, il delitto dell’Olgiata e le stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992. Alla cantante Lolita, uccisa a Lamezia nel 1986, fu dedicata una lunga puntata nel dicembre 1989.

Rimasto nella memoria collettiva è il 6 maggio 1988, serata dedicata al caso Ustica: in studio c’era Purgatori quando una telefonata anonima chiamò in diretta, con la voce di un uomo che si dichiarava aviere a Marsala e affermava di aver visto tracce sui radar e di aver ricevuto l’ordine di tacere. Dopo aver implorato il chiamante di rimanere in linea, Augias vide sfumare l’unica testimonianza in diretta quando la telefonata si concluse bruscamente, lasciando lo studio e il pubblico nello stupore. Sulla verità del caso Ustica, ricorda la cronaca, ci vollero decenni; nel 2007 Francesco Cossiga, che allora guidava il governo, parlò di un missile francese.

La trasmissione si concluse tra il 1992 e il 1993, ma l’eredità rimase: Telefono giallo è considerato l’antenato del cosiddetto genere true crime in Italia e ha influenzato programmi successivi, tra cui Chi l’ha visto?, Blu notte di Carlo Lucarelli (1997) e il racconto giudiziario di Franca Leosini. Un tentativo di replicarne la formula da parte di Mediaset con Giallo 4 (Rete 4, 2000) non ebbe successo, segno, secondo osservatori dell’epoca, che la formula richiedeva oltre la struttura anche il tono personale del conduttore.

Augias lasciò la Rai nel 2023, dopo 63 anni, per passare a La7. Il suo approccio — basato sulle carte d’inchiesta, sulla misura e sulla curiosità — ha lasciato un’impronta duratura: ogni volta che la televisione ricostruisce un delitto con rispetto per i documenti e per le vittime, la sua esperienza torna a farsi sentire.