Il Circus della Formula 1 arriva a Las Vegas per il terzultimo appuntamento della stagione con Kimi Antonelli già laureato campione del mondo ma determinato a proseguire la sua serie di successi. Dopo aver mancato il decimo trionfo in Brasile, il pilota bolognese punta ora a raggiungere il traguardo nella notte tra sabato e domenica, gara in diretta su RaiNews.it alle 5.

Antonelli ha spiegato alla vigilia che Mercedes porterà in Nevada nuovi motori con tecnologia ADUO; il team non si aspetta però un salto prestazionale significativo, con un miglioramento stimato inferiore a un decimo. L’intervento servirà soprattutto a perfezionare alcune caratteristiche della monoposto e la sensazione di guida. Il neo campione ha inoltre assicurato di essere pronto a un eventuale gioco di squadra per sostenere il compagno George Russell, pur rimarcando che la priorità resta ottenere il massimo nelle gare restanti.

Sul piano personale Antonelli ha detto di voler “chiudere bene e poi rilassarmi”, concedendosi tempo per riflettere sulla stagione, analizzare le gare e prepararsi per tornare più forte nel 2027.

Il weekend americano mette al centro anche la serrata lotta per il secondo posto nella classifica piloti. Max Verstappen guida la graduatoria con 279 punti; alle sue spalle George Russell è a quota 262, Lewis Hamilton a 261 e Charles Leclerc a 249. Anche Lando Norris è ancora matematicamente in corsa. Verstappen, intervenuto al media day, ha sottolineato l’obiettivo di migliorare la competitività della squadra in vista del 2027.

A livello di costruttori la Mercedes ha già matematicamente conquistato il titolo, ottenendo il successo con tre gare d’anticipo e portando a casa il nono campionato nella sua storia. Il Gran Premio del Brasile, vinto da Lando Norris, aveva visto Norris precedere Max Verstappen e Isack Hadjar; nella stessa gara George Russell è giunto quarto e Kimi Antonelli quinto, mentre Charles Leclerc è stato settimo e Lewis Hamilton nono.

A Las Vegas gli equilibri del campionato piloti e le scelte tecniche dei team saranno sotto la lente: la gara di domenica potrebbe ridisegnare definitivamente la classifica alle spalle del campione del mondo e suggellare la fase finale di una stagione ancora apertissima.